Qui n'aime pas que tous soit propre et brillant dans sa maison ? C'est encore plus amusant, certainement plus sain et économique si l'on fabrique ses propres produits ?

Je me suis lancée dans la fabrication de mes produits de ménage et j'ai fait des découvertes!

Je reconnais honnêtement, que je ne suis pas une passionné du ménage, si je peux m'en dispenser, je le fais bien volontiers, je ne suis pas un maniaque de "on pourrait manger par terre tant c'est propre" ( j'en connais au moins une, et d'ailleurs à force de me voir ne pas faire, j'ai fini par la convertir à un peu + de souplesse!)

J'utilisais au départ assez peu de produits de ménage, je préférais dépenser pour des choses au moins autant indispensables telles que de nouvelles chaussures. Plein d'astuces miraculeuses circulent sur le net et il faut faire preuve d'un peu de discernement et tester celles qui ont une chance de donner un résultat: pas de sel, poivre, sucre pour le rinçage dans le lave vaisselle, pas de désherbant liquide pour le rinçage dans le lave linge.

Le vinaigre, je n'en voyais l'utilité que dans la salade et la conservation des cornichons (encore que, pas tous, il y en a en liberté dans la nature, mais ils sont d'une autre sorte.....) donc, maintenant, plus de Javel (non ma maison n'est pas un laboratoire de fabrication!) et on se débrouille avec les moyens du bord. Et c'est là que ça devient rigolo, parce que la vaisselle, bof, hein! Mais assaisonnée au vinaigre et au bicarbonate de soude, ça a tout de suite plus de charme!

Et oui, le vinaigre tout seul , rien ne se passe, le bicarbonate tout seul reste une bête poudre, mais les deux ensemble, ça mousse, ça bu-bulle, oh que c'est drôle, pn en salirait les casseroles pour le plaisir!

Donc convaincue, j'ai toujours sous la main mon petit nécessaire à nettoyer. Mais, il y a quand même une chose qui me chiffonne ( on peut réfléchir aussi en faisant la plonge!): le bicarbonate, c'est bien pour nettoyer; certes; on dit aussi qu'il fait merveille pour la digestion; franchement, avaler ce truc qui décape, est ce vraiment bon pour nos estomacs ? Mais après tout ça ne peut pas être pire qu'un soda.

Crédit photo: Certains droits réservés par Photonoumi