Covoiturage: faisons un bout de chemin ensemble

Voyage seul c'est triste, c'est stressant et ce n'est pas très économique, alors pourquoi ne pas embarquer de joyeux compagnons de route ?

Covoiturage: économie et découverte

Avoir un comportement écologique c’est bien, mais il n’est pas toujours aisé de laisser de coté son confort. Après tout on est tellement bien dans sa voiture à écouter la musique qu'on a choisi plutôt que de rester debout et compressé dans le bus aux heures de sorties de bureaux. Le bon compromis est certainement le covoiturage. Il est vrai que quitte à tous aller d’un point à un autre, autant y aller ensemble: cela permet de faire des économies pour les passagers et un amortissement des dépenses pour les conducteurs.

Les co-voituriers

Ils s’inscrivent sur un site de covoiturage, et déposent une annonce en précisant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que le montant pour le voyage. On peut également préciser si le trajet est unique ou régulier. Ils peuvent demander assez pour rembourser ou presque leur voyage. Par exemple, pour un trajet Paris-Lille, il y a environ 200 kilomètres, il faut compter 30 € d’essence et 20 € de péage. Le prix moyen de la place oscille entre 15 et 20 €. Pour 3 passagers, le conducteur reçoit entre 45 et 60 €, ce qui équivaut au prix de son voyage.

Les co-voiturés

Il suffit de regarder les annonces et de contacter au plus vite la personne via mail ou téléphone, afin de réserver sa place. Le train est certainement plus écologique mais nettement plus cher.

Faire des rencontres

Aussi étrange que cela puisse paraître, plus il y a de monde dans les transports, moins il y a de dialogue. Ce n’est pas le cas pour le covoiturage. Rester un certain nombre d’heures dans une voiture permet de se découvrir les uns les autres. On y rencontre des gens de diverses régions, on y trouve de nouvelles opinions, on y découvre des métiers singuliers, on y fait même des jeux. C’est un moment de pure convivialité.

C'est écologique

Le co-voiturage est écologique en un sens puisqu’il permet le déplacement d’une voiture pour plusieurs individus. En effet, pour 200 kilomètres, une voiture émet 1.14 t. de CO2. Si trois voitures vont au même endroit, elles émettront 3,42 t. de CO2. Notre planète sera donc épargnée de l’émission de 2,28 t. de CO2 rejeté dans l’air.

Et l'assurance ?

Si vous êtes conducteur, une assurance est obligatoire pour la conduite de tous véhicules. En général, les sites de covoiturage exigent la signature d’une charte avant de déposer une annonce. Vérifier tout de même que votre assurance vous permette de transporter des passagers. N’oubliez pas qu’en tant que conducteur, vous avez la responsabilité de tous les passagers.

Si vous êtes passager, la loi a tout prévu « Un passager participant aux frais de route est considéré comme transporté à titre gratuit, est un tiers dans le véhicule et est donc couvert par l’assurance minimale au tiers généralisée en Europe ». Bien sûr, ne montez jamais dans une voiture qui n’a pas d’assurance ou une assurance obsolète.

Pour ceux qui hésitent

Vous aller penser : « c’est bien joli tout ça mais on ne sait pas sur quelle type de personne on peut tomber ». Rassurez-vous, sur certains sites, il est possible d’avoir des commentaires de personnes ayant déjà effectuées des voyages des conducteurs. En général, on trouve des remarques telles que : « conducteur prudent » ou « personne agréable ». Bien sûr, on peut trouver des remarques négatives également. C’est au conducteur de se comporter au mieux pour bénéficier des bons commentaires.

Il y a quand même quelques inconvénients

En général, on ne peut pas prendre trop de bagages, il est plus difficile de trouver un trajet sur les longues distances plutôt que sur les courtes. Pour les grands voyages, il est préférable de s’y prendre bien à l’avance.

Crédit photo: Certains droits réservés par jurvetson